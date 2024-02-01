مدير "سي آي إيه": منذ 4 عقود لم أشهد أوضاعاً قابلة للانفجار بالشرق الأوسط كما هي اليوم

بقلم: يورونيوز

في مقال نشرته مجلة "Foreign Affairs" الأمريكية، قال ويليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" إنه عمل خلال أربعة عقود على ملفات الشرق الأوسط ولم يرَ من قبل الأوضاع في المنطقة بهذا القدر من التعقيد والقرب من الانفجار.

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مقال بيرنز الذي جاء تحت عنوان "فن التجسس وفن الحكم، تحويل وكالة الاستخبارات المركزية لعصر المنافسة"، حذر من مخاطر التصعيد على جبهات أخرى في الشرق الأوسط.

وجاء فيه أن الأزمة التي عجّل بها هجوم حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، هي "بمثابة تذكير مؤلم بتعقيد الخيارات التي لا يزال الشرق الأوسط يفرضها على الولايات المتحدة"، مؤكداً أن المنافسة مع الصين ستظل هي الأولوية القصوى لواشنطن، لكن هذا لا يعني أنها تستطيع التهرب من التحديات الأخرى، حسب تعبيره.

وأضاف أن المنطقة باتت تواجه مشاكل صعبة في مواجهة الحرب الإسرائيلية على غزة، وتلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين، فضلاً عن ضمان إطلاق سراح المحتجزين، ومنع انتشار الصراع إلى المنطقة.

وهي أمور وصفها بيرنز بأنها "في غاية التعقيد والتشابك" وقال إنه لم يشهد لها مثيلاً طوال عمله لأربعين عاماً في الشرق الأوسط.

وأضاف: "إن إحياء الأمل في سلام دائم يضمن أمن إسرائيل، وكذلك إقامة دولة فلسطينية، والاستفادة من الفرص التاريخية للتطبيع مع السعودية ودول عربية أخرى، أمور يصعب تخيل احتمالاتها وسط الأزمة الحالية، لكن من الصعب تخيل الخروج من الأزمة دون متابعتها بجدية".

وشدد مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية على أن مفتاح أمن إسرائيل والمنطقة هو القدرة على التعامل مع إيران، لأن "النظام الإيراني أصبح أقوى في الأزمة الحالية ويبدو مستعدا للقتال حتى آخر امتداد إقليمي له" حسب تعبيره.