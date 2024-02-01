كاميرون يزور لبنان ضمن جولة في المنطقة: "أولويتنا وقف إطلاق النار في غزة"

بقلم: يورونيوز

شدد وزير الخارجية البريطاني دايفيد كاميرون، الخميس، على أولوية وقف إطلاق النار في غزة تمهيدًا للانتقال إلى المراحل التالية للحل.

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والتقى كاميرون مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في مقر الحكومة وسط بيروت، وفق بيان لمكتب ميقاتي الإعلامي.

ولفت البيان إلى أن الجانبين "بحثا في سبيل إرساء التهدئة في جنوب لبنان والحل السياسي والدبلوماسي المطلوب".

كما تطرق البحث "في دور الجيش اللبناني وسبل دعمه وتقوية قدراته، وسبل تعزيز التعاون بينه وبين قوات اليونيفيل، والسبل الكفيلة بتطبيق القرار الدولي الرقم 1701".

ديفيد كاميرون ونجيب ميقاتي Bilal Hussein/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

وخلال الاجتماع أكد ميقاتي أن لبنان "يؤيد الحل السلمي في المنطقة، وأن الدور البريطاني في دعم الجيش أساسي في الدفع بهذا الاتجاه".

وشدد على "أن لبنان مع تطبيق القرارات الدولية بحرفيتها، خاصة القرار 1701، واستمرار التعاون بين الجيش واليونيفيل".

أما وزير خارجية بريطانيا فشدد، حسب البيان، على "أولوية وقف إطلاق النار في غزة تمهيدًا للانتقال إلى المراحل التالية للحل".

والتقى الوزير البريطاني في وقت لاحق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقره إقامته غرب بيروت وفق بيان لمكتب بري الإعلامي.

وأكد بري لكاميرون أن "استهداف إسرائيل المدنيين وللأحياء السكنية في القرى والبلدات الحدودية الجنوبية هو تجاوز للقرار الأممي 1701 ولقواعد الاشتباك، وأن لبنان متمسك ومنتظر تطبيق هذا القرار منذ صدوره بكامله".

ديفيد كاميرون ونبيه بري Bilal Hussein/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

وبشأن الاستحقاق الرئاسي أكد رئيس المجلس النيابي على "الحاجة إلى التوافق بين اللبنانيين لخصوصية لبنان والنظام اللبناني لانتخاب رئيس للجمهورية لاستكمال الإصلاح والنهوض الاقتصادي المطلوب".

ووصل كاميرون الخميس، إلى بيروت ضمن زيارة له إلى منطقة الشرق الأوسط تشمل عددًا من الدول العربية.