شاهد: أندرو تيت يمثل أمام القضاء الروماني بتهم الاتجار بالبشر

بقلم: يورونيوز

مثل المؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي أندرو تيت، المتهم في رومانيا بالاتجار بالبشر والاغتصاب وتشكيل عصابة إجرامية لاستغلال النساء جنسيًا، أمام محكمة في العاصمة بوخارست يوم الخميس.

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وقال المتحدث باسمه في وقت لاحق إن الجلسة تأجلت حتى 29 شباط / فبراير "بسبب خطأ إجرائي".

تم إلقاء القبض على تيت وشقيقه تريستان وامرأتين رومانيتين بالقرب من بوخارست في كانون الأول/ ديسمبر 2022، ووجه المدعون الرومانيون الاتهامات رسميًا إلى الأربعة في حزيران/ يونيو 2023.

وبعد إلقاء القبض عليهم، صادرت السلطات الرومانية 15 سيارة فاخرة و14 ساعة فاخرة ونقودًا بعدة عملات.

وشملت المركبات رولز رويس، وفيراري، وبورشه، وبي إم دبليو، وأستون مارتن، ومرسيدس بنز. وقالت السلطات إن الأصول تقدر قيمتها بنحو 3.6 مليون يورو.

وقالت وكالة مكافحة الجريمة المنظمة في رومانيا في ذلك الوقت إن الأصول يمكن استخدامها لتغطية نفقات التحقيق وتعويض الضحايا إذا تمكنت السلطات من إثبات الحصول عليها من خلال أنشطة غير مشروعة.