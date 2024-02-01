بقلم: يورونيوز

قرّرت الدائرة الجنائية المتخصّصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس ،اليوم الخميس، الحكم بـ3 سنوات سجنًا ضدّ كلّ من رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنّوشي وصهره رفيق عبد السلام بوشلاكة، مع الإذن بالنفاذ العاجل، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس محمّد زيتونة.

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وأوضح زيتونة، أنّ :الدائرة الجناحيّة المتخصّصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، قضت كذلك اليوم، بتخطئة حزب حركة النهضة في شخص ممثّلها القانوني بخطيّة مالية تساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصّل عليه وقدره 1 مليون و170 ألفًا و470 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها بالدينار التونسي، وذلك في خصوص القضيّة المتعلّقة بقبول الحزب المذكور لتبرّعات من جهة أجنبيّة في إطار تمويل حملة انتخابيّة".

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قررت مؤخّرًا حجز ملف القضية المرفوعة ضد الغنوشي وصهره والمعروفة إعلاميًا بقضية "اللوبيينغ".

وسبق أن قرّر قاضي التحقيق في هذه القضيّة يوم 11 آذار/ مارس 2022 إحالة حزب حركة النهضة، في شخص ممثله القانوني وأحد من ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار من قيادات الحزب، على المجلس الجناحي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، "من أجل الحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر للأول، بمشاركة الثاني له في ذلك".