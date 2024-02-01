أوستن عن قضية إخفاء إصابته بالسرطان: أتحمل كامل المسؤولية

بقلم: يورونيوز

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الخميس أنه لم يوجه أي شخص من موظفيه إطلاقا بعدم إخبار البيت الأبيض بأنه تم نقله إلى المستشفى، وأنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن عدم إخبار الرئيس جو بايدن لأسابيع حول تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا.

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وقال أوستن: "لم نتعامل مع الأمر بشكل صحيح، كان يجب أن أخبر الرئيس عن تشخيص إصابتي بالسرطان، وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة".

وأضاف أوستن، البالغ من العمر 70 عاماً، عندما تم تشخيص حالته أول مرة: "لقد صدمتني الأخبار. بصراحة، كانت فكرتي الأولى هي الحفاظ على خصوصية الأمر".

وفي حديثه للصحافيين في غرفة الإحاطة الإعلامية في البنتاغون، قدم أوستن تعليقاته الأكثر شمولًا حتى الآن بشأن السرية المحيطة بتشخيص إصابته بالسرطان ومعاناته من مضاعفات منذ الجراحة التي أجريت له في 22 كانون الأول/ ديسمبر.

وبدا أوستن، المعروف بكونه شخصًا منعزلًا للغاية، هادئًا عندما أجاب على وابل من الأسئلة حول صحته والأسباب التي دفعته إلى عدم إبلاغ الرئيس والقادة الآخرين بشأن دخوله إلى المستشفى إلا بعد أيام من دخوله إلى العناية المركزة.

وأدى عدم إفصاحه إلى تغييرات في المبادئ التوجيهية الفيدرالية وإلى مراجعة داخلية في البنتاغون ومراجعة المفتش العام لإجراءات الإخطار الخاصة بإدارته.

وتم تشخيص إصابة أوستن بسرطان البروستاتا في أوائل كانون الأول/ ديسمبر وخضع لعملية جراحية في 22 من الشهر نفسه.

وفي الأول من كانون الثاني/ يناير، تم نقله بسيارة إسعاف إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني بعد أن عانى من آلام شديدة بسبب مضاعفات الجراحة وتم إدخاله إلى غرفة العناية المركزة.