بقلم: يورونيوز

أطباء: وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مصاب بسرطان البروستاتا

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كشف أطباء أمريكيون اليوم الثلاثاء النقاب عن إصابة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بسرطان البروستاتا ليضعوا حداً للغموض الذي أحاط بدخوله المستشفى منذ عدة أيام.

وأضاف الأطباء بأن دخول أوستن السري إلى المستشفى مؤخرًا كان لإجراء عملية جراحية ثم في وقت لاحق لعلاج عدوى في المسالك البولية مرتبطة بهذه العملية.

ولم يتم إخبار كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية لعدة أيام عن دخوله المستشفى أو إصابته بالسرطان.

ووفقا للأطباء، تم اكتشاف السرطان عندما أجرى أوستن فحصا منتظما في أوائل ديسمبر - كانون الأول.

وأضافوا أنه "خضع لعملية جراحية طفيفة التوغل" في 22 ديسمبر - كانون الأول وعاد إلى منزله في اليوم التالي لكن في الأول من يناير - كانون الثاني، أبلغ عن غثيان وألم شديد في البطن والورك والساق بسبب العدوى.

وأكد الأطباء أن تشخيص حالة أوستن الحالية ممتاز وذلك بسبب اكتشاف السرطان بشكل مبكر.