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شاهد: وصول مركبة الشحن "سيغنوس" إلى محطة الفضاء الدولية

إطلاق مركبة سيغنوس نحو محطة الفضاء الدولية. 2024/02/01
إطلاق مركبة سيغنوس نحو محطة الفضاء الدولية. 2024/02/01 Copyright AP/NASA
بقلم:  يورونيوز
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شاهد: وصول مركبة الشحن "سيغنوس" إلى محطة الفضاء الدولية

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وصلت المركبة الفضائية غير المأهولة "نورثروب غرومان سيغنوس" (Northrop Grumman Cygnus)، إلى محطة الفضاء الدولية صباح الخميس.

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أطلقت المركبة الفضائية على متن الصاروخ "سبايس أكس فالكون9" (SpaceX Falcon 9)، قبل يوم أمس الثلاثاء من محطة قوات الفضاء كيب كانافرال في فلوريدا.

وتقل المركبة حمولة يفوق وزنها أربعة أطنان من المواد والمعدات، التي ستستغل في التحقيقات العلمية، ودعم عشرات التجارب البحثية. وتمكنت ذراع محطة الفضاء الآلية من التقاط المركبة الفضائية.

المصادر الإضافية • أ ب

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