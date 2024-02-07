ماهو انفجار كيلونوفا الفضائي ولماذا يشكل تهديدا على كوكب الأرض؟

بقلم: يورونيوز

يحدث انفجار كيلونوفا عندما يصطدم نجمان نيوترونيان معًا ويسبب ذلك انبعاثا هائلا من أشعة جاما تدوم لبضعة ثوان ولكن تأثيرها عنيف جدا وقد تدمر كوكب الأرض بشكل كامل، وفقا لدراسة جديدة نشرتها مجلة الفيزياء الفلكية.

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ووفقا للعلماء تصطدم النجوم النيوترونية (وهي البقايا المكثفة للنجوم الضخمة والتي تعرضت لانهيار الجاذبية) خلال دورانها في مدارتها بسرعة فائقة ، وتنبعث إثر ذلك رشقات من أشعة جاما (GRBs) شديدة النشاط.

ويوضح العلماء في الورقة البحثية، أن خطر تدمير الحياة على كوكب الأرض، يعود لنوع الإشعاع والذي قد يحمل طاقة كافية لتجريد الذرات من الإلكترونات في عملية تسمى التأين. عندما تقترب من كوكب الأرض يمكنها تدمير طبقة الأوزون وتعريض الكائنات الحية لجرعات قاتلة من الأشعة فوق البنفسجية.

وكشفت الدراسة مخاطر أخرى لانفجار الكيلونوفا، المتمثلة بالتأثيرات الجانبية لأشعة جاما والتي يمكنها عندما تتحرك في الفضاء الاصطدام بالغبار والغاز القريب من النجوم مما يؤدي إلى توليد انبعاثات قوية من الأشعة السينية والتي باستطاعتها تدمير أي شيء في طريقها على مسافة 297 سنة ضوئية.

وأكد العلماء في الدراسة إنه من غير المرجح أن يتأثر كوكب الأرض بانفجار كيلونوفا لأن أقرب نجم نيوتروني للأرض يبعد أكثر من 400 سنة ضوئية من كوكبنا.