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شاهد: القوات الباكستانية تشن هجمات ضد مسلحين وتقتل 22 شخصًا

مكان العمليات في باكستان
مكان العمليات في باكستان Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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قتلت قوات الأمن الباكستانية 22 مسلحًا هذا الأسبوع في عملية ضد الانفصاليين البلوش، ردًا على العمليات التي استهدفت عددًا من المناطق في البلاد.

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ولقي أربعة من قوات الأمن واثنين من المدنيين حتفهم عندما شن المتمردون هجمات صاروخية يوم الإثنين على منشآت أمنية في منطقة ماخ بإقليم بلوشستان.

وشوهدت واجهات متاجر متفحمة وآثار أضرار في منطقة كولبور القريبة من ماخ والتي شهدت قتالًا أيضًا.

وأعلن جيش تحرير بلوشستان المحظور مسؤوليته عن الهجمات المنسقة التي استمرت حتى ليلة الثلاثاء.

وقال جان أشاكزاي، المتحدث باسم الحكومة في بلوشستان، إن الوضع في ماخ تحت السيطرة الآن "بعد مقتل 22 متمرداً".

وجاءت أعمال العنف في ماخ بعد أن هدد جيش تحرير بلوشستان باستهداف قوات الأمن في أعقاب الهجمات الباكستانية في 18 كانون الثاني / يناير على معسكراتهم في إيران والتي أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل.

المصادر الإضافية • أ ب

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