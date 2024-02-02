بدل منحهم مساعدات مالية... ألمانيا تصدر بطاقة دفع لطالبي اللجوء كي يدفعوا بها نفقاتهم اليومية

بقلم: يورونيوز

قرر رؤساء وزراء الولايات الاتحادية في ألمانيا والمستشار الفيدرالي أولاف شولتس خلال تشرين الثاني / نوفمبر إصدار بطاقة دفع لطالبي اللجوء.

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من المقرر أن يتم إتمام إجراءات الشراء في نحو 14 ولاية اتحادية بحلول فصل الصيف. وتعتزم ولايتا بافاريا و مكلنبرغ-بوميرانيا أيضا إصدار هذه البطاقة، لكنهما تريدان إصدارها بطريقتهما الخاصة.

ويتلخص مفهوم استعمال البطاقة فيما يلي: بدلا من أن يحصل طالب اللجوء على الأموال نقدا، سيحصل على بطاقة ائتمان مع خاصية الخصم، حيث يمكنه استعمالها لدفع نفقاته اليومية.

ويمكن لكل ولاية اتحادية أن تقرر بنفسها المبلغ المالي ووظائف أخرى متعلقة بالبطاقة، ولكن المتطلبات التقنية لبطاقة الدفع ينبغي أن تكون مواصفاتها موحدة في جميع الولايات الاتحادية.

وستعمل بطاقة الدفع في ألمانيا فقط وليس خارجها، بل إن استعمالها في بعض المناطق من الولايات الاتحادية قد تفرض عليها قيود.

وبما أن البطاقة تعتمد على الائتمان، فإنه لا يمكن السحب إذا نفد الرصيد، كما أن التحويلات المالية إلى مؤسسات مالية أخرى مستثناة من الخدمة المتاحة بواسطة هذه البطاقة.