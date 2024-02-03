بقلم: يورونيوز

مقتل 19 شخصا على الأقل في حرائق الغابات وسط تشيلي

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قال مسؤولون يوم السبت إن حرائق الغابات الشديدة المشتعلة حول منطقة مكتظة بالسكان بوسط تشيلي أدت إلى مقتل 19 شخصا على الأقل وتدمير حوالي 1100 منزل.

وقالت وزيرة الداخلية التشيلية كارولينا توها إن هناك حاليًا 92 حريقًا في الغابات مشتعلة في وسط وجنوب البلاد، حيث كانت درجات الحرارة مرتفعة بشكل غير عادي هذا الأسبوع.

ووقعت أعنف الحرائق في منطقة فالبارايسو، حيث حثت السلطات الناس على عدم مغادرة منازلهم حتى تتمكن سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف ومركبات الطوارئ الأخرى من المرور بسهولة أكبر.

تسببت الحرائق في أضرار كبيرة وخسائر بالأرواح Esteban Felix/Copyright 2024 The AP

ولم تقدم توها أي تفاصيل عن القتلى التسعة عشر.

وقالت إن حريقين بالقرب من بلدتي كويلبوي وفيلا أليمانا التهموا ما لا يقل عن 8000 هكتار (19770 فدانًا) منذ يوم الجمعة. وكان أحد الحرائق يهدد منتجع فينيا ديل مار الساحلي.

وتم إنشاء ثلاثة ملاجئ في منطقة فالبارايسو، وقالت توها إن فرق الإنقاذ لا تزال تكافح من أجل الوصول إلى الأحياء الأكثر تضرراً. وأضافت أنه تم الاستعانةبـ 19 مروحية وأكثر من 450 من رجال الإطفاء إلى المنطقة للسيطرة على الحرائق.

وقد تسبب نمط الطقس النينيو في حدوث حالات جفاف ودرجات حرارة أعلى من المعتاد على طول غرب أمريكا الجنوبية هذا العام، مما يزيد من خطر حرائق الغابات.

في يناير/كانون الثاني، تم تدمير أكثر من 17 ألف هكتار (42 ألف فدان) من الغابات في كولومبيا بسبب الحرائق التي أعقبت عدة أسابيع من الطقس الجاف.