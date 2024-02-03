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عاجل. 3 جرحى إثر هجوم بسكين بمحطة قطارات في باريس والشرطة تعتقل المشتبه به

جنود يقومون بدورية داخل محطة ليون بعد الهجوم في باريس
جنود يقومون بدورية داخل محطة ليون بعد الهجوم في باريس Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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تعرض ثلاثة أشخاص للطعن بالسكين في محطة قطارات "غار دو ليون"، في باريس صباح يوم السبت، وألقت الشرطة الفرنسية القبض على مشتبه به.

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وبحسب المعلومات الأولية، الهجوم الذي وقع في القاعة رقم 3 من المحطة، أدى إلى إصابة شخص بجروح خطيرة، كما أصيب اثنان بإصابات طفيفة.

وقدم المشتبه به، الذي تم القبض عليه بسرعة، رخصة قيادة إيطالية إلى الشرطة. ولا تزال دوافعه مجهولة في هذا الوقت.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، على منصة "إكس": " هذا الصباح في محطة ليون، طعن شخص 3 أشخاص بسكين قبل أن يتم القبض عليه. أصيب شخص واحد بجروح خطيرة. واثنان آخران بجروح طفيفة. وقد تم الاعتناء بهم من قبل فريق الطوارئ. شكرا لمن استطاع إيقاف مرتكب هذا العمل غير المحتمل". 

وأشارت الشركة المسؤولة عن القطارات الـ"أس أن سي أف" (SNCF) على منصةأكس، " تتدخل الشرطة حاليا في القاعة رقم 1 و3 مما يجعل الوصول إليها غير ممكن مؤقتًا".

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