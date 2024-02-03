تحذير أوروبي من مخاطر التصعيد في منطقة الشرق الأوسط

بقلم: يورونيوز

بعد الضربات الأميركية التي طالت أمس منشآت في العراق وسوريا، حذر كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من امكانية امتداد الصراع القائم في غزة إلى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، إن لم يتم الاتفاق على وقف إطلاق للنار للحرب الإسرائيلية في غزة.

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وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن حوالي مليون فلسطيني "نزحوا تدريجياً نحو الحدود المصرية".

وأضاف بوريل: "لقد زعموا أنها مناطق آمنة، ولكن في الواقع ما نراه هو أن القصف لا يزال يستهدف السكان المدنيين ويخلق وضعاً سيئاً للغاية".

إننا نعيش وضعاً حرجاً في الشرق الأوسط، وفي المنطقة بأكملها جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي

وفي حديثه في بروكسل قبل أن يترأس المحادثات غير الرسمية بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قال بوريل إن الحرب خلقت "تأثير الدومينو"، مع اندلاع الصراع أيضًا في لبنان والعراق وسوريا ومنطقة البحر الأحمر.

وقال: "إننا نعيش وضعاً حرجاً في الشرق الأوسط، وفي المنطقة بأكملها". وتابع: "اذا استمرت الحرب في غزة، فمن الصعب جدًا الاعتقاد بأن الوضع في البحر الأحمر سيتحسن، لأن الأمرين مرتبطين".

وحذرت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب، التي تتولى بلادها حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، من "خطر حقيقي لامتداد الصراع".

وقالت: "إنه مصدر قلق كبير. إننا نطالب بضبط النفس، ونطالب بالحوار والدبلوماسية. إنها الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها تهدئة الوضع في الشرق الأوسط".

وقال وزير الخارجية البولندي راديك سيكورسكي، وهو حليف قوي للولايات المتحدة: "لقد لعب وكلاء إيران بالنار لأشهر وسنوات، وهم الآن يحرقونهم”.