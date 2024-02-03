بقلم: يورونيوز

أدانت محكمة باكستانية السبت، رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة انتهاك قانون الزواج.

اعلان

وقالت محامية الزوجين انتصار بانجوثا، إن المحكمة رأت أن زواجهما في عام 2018 انتهك القانون.

ويأتي الحكم في أعقاب قضية أخرى حكم فيها على خان وزوجته بشرى بيبي يوم الأربعاء بالسجن 14 عاما بتهمة الفساد.

ويأتي ذلك قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في الثامن من فبراير/شباط، والتي تم بالفعل استبعاد خان منها بسبب إدانته بالكسب غير المشروع.

وأضافت المحامية أن الحكم أعلنه القاضي قدرة الله بعد يوم من انتهاء المحاكمة. ويصر خان وعائلته على أن المحاكمة لها دوافع سياسية.

وقال الادعاء إن خان وزوجته انتهكا القانون الذي ينص على أنه يجب على المرأة الانتظار ثلاثة أشهر قبل الزواج مرة أخرى. وكانت بشرى بيبي، زوجة خان متزوجة من قبل.