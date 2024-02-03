زوجات الجنود الروس يتظاهرن في موسكو للمطالبة بعودة أزواجهن من جبهات القتال في أوكرانيا

بقلم: يورونيوز

وضع العشرات من زوجات وأقارب الجنود، الذين تم حشدهم للقتال في أوكرانيا، الزهور على قبر الجندي المجهول بجوار أسوار الكرملين في موسكو يوم السبت، بمناسبة مرور 500 يوم على إعلان التعبئة.

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قامت زوجات بعض جنود الاحتياط الروس، الذين تم استدعاؤهم للخدمة في خريف عام 2022، بحملة من أجل تسريح أزواجهن من الخدمة، واستبدالهم بجنود متعاقدين.

ولقيت مطالبهن تعتيم إعلامي من وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة، وكذلك سعى بعض السياسيين الموالين للكرملين إلى تصويرهن على أنهن عميلات للغرب، وهي اتهامات رفضت من قبل المتظاهرات الغاضبات.

وقالت إحدى الزوجات: "نريد عودة أزواجنا على قيد الحياة"، مضيفةً أنها لا تحتاج إلى أي تعويضات من الحكومة الروسية، في إشارة إلى التعويضات التي تقدم لأسر الجنود المتوفين.

وبعد وضع الزهور، توجهت الزوجات إلى مقر حملة الرئيس فلاديمير بوتين لمناشدته.

ووفقا لموقع "OVD-Info"، وهو موقع مستقل يراقب الاعتقالات السياسية في روسيا، اعتقلت الشرطة 27 شخصاً، معظمهم من الصحفيين.

ولم تكن تعبئة 300 ألف جندي احتياطي، التي أمر بها بوتين في عام 2022 وسط انتكاسات عسكرية في أوكرانيا، تحظى بشعبية كبيرة ودفعت مئات الآلاف إلى الفرار إلى الخارج لتجنب التجنيد.

وإدراكاً منه لرد الفعل الشعبي العنيف، سعى الجيش منذ ذلك الحين بشكل متزايد إلى تعزيز قواته في أوكرانيا من خلال تجنيد المزيد من المتطوعين.

وزعمت السلطات أن نحو 500 ألف وقعوا عقوداً مع وزارة الدفاع العام الماضي.