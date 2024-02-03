ألمانيا: احتجاجا على خطة اليمين المتطرف ضد المهاجرين.. أكثر من 150 ألف شخص يحتشدون في برلين

بقلم: يورونيوز

تظاهر أكثر من 150,000 شخص، ظهر السبت، أمام البرلمان الألماني (البوندستاغ) في العاصمة الألمانية برلين، ضد الحزب اليميني المتطرف "البديل لأجل ألمانيا".

اعلان

يأتي هذا التحرك كجزء من سلسلة من المظاهرات الحاشدة التي نُظمت خلال الأسابيع الماضية في أنحاء متفرقة من البلد الأوروبي.

واندلعت الاحتجاجات المناهضة للأحزاب اليمينية قبل ثلاثة أسابيع بعد نشر مجموعة من الصحفيين الاستقصائيين تقرير يفيد بأن الأحزاب اليمينية اجتمعت مؤخرًا لمناقشة خطة ترمي إلى ترحيل ملايين اللاجئين، بما في ذلك البعض الذين يحملون الجنسية الألمانية. وكان بعض أعضاء حزب "البديل من أجل ألمانيا"، أو AfD، حاضرين في الاجتماع

وشارك آلاف الأشخاص في المظاهرة يوم السبت، وهذا أكثر بكثير مما توقعه المنظمون، على الرغم من تساقط الأمطار في العاصمة الألمانية.

وأعلنت الشرطة أن عدد المحتجين وصل إلى حوالي 150,000 شخص حتى منتصف يوم السبت.

وشهدت مناطق أخرى في ألمانيا تظاهرات مماثلة للتعبير عن رفضها للتيارات اليمينية. ومن بين هذه المناطق مدينة فرايبورغ في جنوب البلاد ومدينة هانوفر في الغرب، حيث تجمع الآلاف من المتظاهرين يوم السبت أيضًا.

هذا وقطع العديد من المواطنين المسافات للمشاركة في المظاهرة، معربين عن أهمية وجودهم للتعبير عن رفضهم للعنصرية وتحذيرهم من تكرار التاريخ.

وقال جوناس شميت، الذي جاء من مدينة بريمن الغربية "علينا بالفعل ألا نسمح بتكرار القصص التي عشناها في الثلاثينيات أو حتى في العشرينيات... يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لمنع ذلك... لهذا السبب أنا هنا".