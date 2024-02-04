وفاة رئيس ناميبيا حاجي جينجوب عن 82 عاماً

بقلم: يورونيوز

أعلنت السلطات في ناميبيا عن وفاة الرئيس حاجي جينجوب، صباح يوم الأحد، عن عمر يناهز 82 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان بمستشفى في وندهوك.

اعلان

وقالت الرئاسة الناميبية إن الفريق الطبي لجينغوب في مستشفى ليدي بوهامبا بذل قصارى جهده لمساعدته، في منشور على منصة "إكس".

ودعا أنجولو مبومبا، القائم بأعمال رئيس ناميبيا، إلى الهدوء، قائلاً في نفس المنشور إن "مجلس الوزراء سوف يجتمع بأثر فوري من أجل اتخاذ الترتيبات الحكومية اللازمة في هذا الصدد".

وكان من المقرر أن ينهي جينجوب، رئيس إحدى أكثر الديمقراطيات استقراراً في أفريقيا، فترة ولايته الثانية والأخيرة في منصبه هذا العام. وكان الرئيس الثالث للبلاد منذ حصولها على الاستقلال في عام 1990، بعد أكثر من قرن من الحكم الألماني ثم الحكم العنصري في جنوب أفريقيا.

ووفقاً لدستور ناميبيا، ينبغي إجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد في غضون 90 يوما من وفاة جينجوب.

وداعاً حاجي جينجوب

كان جينجوب يتحدث بلطف، ولكنه كان حازماً في الدفاع عن مصالح أفريقيا أجندة أفريقيا، وحافظ على علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى.

ولكنه، مثل العديد من الزعماء الأفارقة، أقام أيضًا علاقة مع الصين، ودحض الادعاءات القائلة بأن بكين تؤكد بقوة نفوذها الاقتصادي على البلدان في أفريقيا كشكل من أشكال الاستعمار.

ونشر رئيس زيمبابوي، إيمرسون منانجاجوا، على موقع X، قائلاً إن "قيادة جينجوب وصموده سيتم تذكرهما".

ووصفه سيريل رامافوسا، رئيس جنوب أفريقيا المجاورة وأحد أكبر الشركاء التجاريين لناميبيا، بأنه "شريك وثيق في نظامنا الديمقراطي" و"من المحاربين القدامى البارزين في تحرير ناميبيا من الاستعمار والفصل العنصري".

وقال رئيس الوزراء الكيني ويليام روتو إن جينجوب كان "زعيمًا متميزًا خدم شعب ناميبيا بتركيز وتفاني" و"عزز بقوة صوت القارة وظهورها على الساحة العالمية".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بيان إنه "سيعتز إلى الأبد" بذكريات لقائه مع جينجوب. من الصعب المبالغة في تقدير مساهمته الشخصية في تطوير العلاقات الودية بين ناميبيا وروسيا."

ناميبيا، البلد الذي يزيد عدد سكانه قليلاً عن 2.5 مليون نسمة، غني بالمعادن مثل الماس والذهب واليورانيوم. وعلى الرغم من