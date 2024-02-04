EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

لحظات من الفرح.. أب يتواصل مع ابنته المحاصرة في خان يونس

طفل يشارك في وقفة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية في أثينا، اليونان
طفل يشارك في وقفة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية في أثينا، اليونان Copyright Michael Varaklas/ The AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

نشر الهلال الأحمر الفلسطيني مقطع فيديو لأحد العناصر وهو يتصل مع طفلته بعد أن فقد الاتصال معها إثر محاصرتها بدبابات اللقوات الإسرائيلية في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

اعلان

وجاء في تدوينة الهلال الأحمر الفلسطيني، على منصة" إكس": لحظات من الفرح والاطئمنان يعيشها الزميل محمد بعد نجاح فريق عمليات الهلال الأحمر الفلسطيني بمساعدته على التواصل مع طفلته رغم انقطاع الاتصال وحصار قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لمقر الجمعية في خان يونس". 

ومنذ بداية الحرب في غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، تناشد جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل بالإلتزام بالقوانين الدولية شددت التي تنص "على حماية المدنيين و العاملين في مجال الرعاية الصحية والعمل الإنساني".

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

بعد عام على زلزال سوريا.. معاناة سكان شمال البلاد تستمر وسط شح المساعدات

بعد عام في السجن.. النجم داني ألفيس يمثل الإثنين أمام محكمة في برشلونة

تغطية مستمرةI الحرب في غزة بيومها الـ121 وضربات أميركية بريطانية على مواقع يمنية

دبابة غزة حركة حماس خان يونس اعتداء إسرائيل قوات عسكرية