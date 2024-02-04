لحظات من الفرح.. أب يتواصل مع ابنته المحاصرة في خان يونس

بقلم: يورونيوز

نشر الهلال الأحمر الفلسطيني مقطع فيديو لأحد العناصر وهو يتصل مع طفلته بعد أن فقد الاتصال معها إثر محاصرتها بدبابات اللقوات الإسرائيلية في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

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وجاء في تدوينة الهلال الأحمر الفلسطيني، على منصة" إكس": لحظات من الفرح والاطئمنان يعيشها الزميل محمد بعد نجاح فريق عمليات الهلال الأحمر الفلسطيني بمساعدته على التواصل مع طفلته رغم انقطاع الاتصال وحصار قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لمقر الجمعية في خان يونس".

ومنذ بداية الحرب في غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، تناشد جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل بالإلتزام بالقوانين الدولية شددت التي تنص "على حماية المدنيين و العاملين في مجال الرعاية الصحية والعمل الإنساني".