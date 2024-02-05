شاهد: بلينكن يصل إلى الرياض وسط تعاظم المخاوف من توسع الحرب إقليميا

بقلم: يورونيوز

عاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط، في خامس مهمة عاجلة له إلى المنطقة، منذ إعلان إسرائيل الحرب على الفلسطينيين في قطاع غزة.

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وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى العاصمة السعودية الرياض، في إطار جولة شرق أوسطية، تقوده كذلك إلى كل من مصر وقطر وإسرائيل والضفة الغربية المحتلة.

ويقول مسئولون في وزارة الخارجية الأمريكية إن الجولة تأتي ضمن جهود الرئيس الأمريكي جو بايدن، للتحضير لما بعد الحرب التي تشنها إسرائيل، وإعادة الإعمار في القطاع، والحوكمة في غزة، وتكثيف المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، والحيلولة دون توسع الحرب إلى دول الجوار.

وجاءت جولة بلينكن في وقت كثفت فيه المناقشات الخاصة بوقف لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، فيما تزداد المخاوف من توسع رقعة الحرب.

وتقول الإدارة الأمريكية إنها حثت إسرائيل على بذل مزيد من الجهود لتفادي إلحاق الضرر بالفلسطينيين المدنيين، والسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، والذي بلغ فيه عدد القتلى ضحايا القصف الإسرائيلي إلى حد الآن حوالي 27 ألف قتيل.