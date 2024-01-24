بعد قطع علاقتها مع تايوان.. ناورو تستأنف علاقتها مع الصين

بقلم: يورونيوز

استعادت الصين وناورو العلاقات الدبلوماسية رسميا الأربعاء، بعد أن قطعت الجزيرة الصغيرة في المحيط الهادئ علاقاتها مع تايوان في وقت سابق من هذا الشهر، في خطوة أخرى من جانب بكين لعزل حكومة تايبيه الديمقراطية.

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التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة في ناورو ليونيل إينجيميا في دار ضيافة دياويوتاي الرسمية في بكين، وقال وانغ إن استئناف العلاقات "يظهر مرة أخرى للعالم أن الالتزام بمبدأ صين واحدة هو مبدأ تاريخي.

وجاء إعلان ناورو في 15 كانون الثاني/ يناير، بعد يومين فقط من انتخاب تايوان رئيسًا جديدًا وترك الجمهورية المتمتعة بالحكم الذاتي مع 12 حليفًا دبلوماسيًا فقط.

وقال إنجيميا إن ناورو تعترف بأن تايوان جزء من الصين، على الرغم من حقيقة أن جمهورية الصين الشعبية لم تحكم الجزيرة قط وأن سكان تايوان البالغ عددهم 23 مليون نسمة يرفضون بأغلبية ساحقة مزاعم بكين بالسيادة عليها.

أقامت ناورو علاقات دبلوماسية مع تايوان لأول مرة في عام 1980، ثم انتقلت إلى بكين في عام 2002، ثم أعادت علاقاتها مع تايوان في عام 2005، وسط مزاعم بأن كلا الجانبين، أي تايوان والصين، كانا يدفعان أموالاً أو يضغطان على المسؤولين في ناورو.