لمعالجة تلوث الهواء.. سكان باريس يصوتون لصالح قانون يرفع رسوم وقوف السيارات ثلاثة أضعاف

بقلم: يورونيوز

تستهدف هذه الخطوة بشكل أساسي السائقين الأثرياء الذين يأتون من خارج المدينة، ويرغبون في التجول في شوارع باريس.

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يصوت سكان باريس الأحد على فكرة رفع تكلفة ركن سيارات الدفع الرباعي في شوارع العاصمة الفرنسية، وذلك بهدف إبعادها من الشوارع.

تأتي هذه الخطوة ضمن محاولات رئيسة بلدية باريس، آن هيدالغو، الاشتراكية، لتنفيذ تغييرات جديدة وتحسين حالة المدينة ومعالجة تلوث الهواء.

وتستهدف هذه الخطوة بشكل أساسي الأثرياء الذين يأتون من خارج المدينة، ويرغبون في التجول في شوارع باريس، والمتوافدين إلى العاصمة التي تستضيف بعد أشهر دورة الالعاب الاولمبية الصيفية.

قامت هيدالغو بإجراء استطلاع لآراء أولياء الأمور خارج مدرسة ابتدائية في الدائرة العاشرة بالقرب من جار دو نورد في وقت سابق، بعد أن أدى التلوث الناجم عن حركة المرور في الشوارع الصغيرة ونقص المساحات الخضراء، إلى زيادة المشكلة، ويطالب السكان بتقليل عدد السيارات.

وتم نشر منشورات تشجيعية على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم وتشجيع المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية.

وقالت هيدالغو في المنشورات، إن سيارات الدفع الرباعي تشغل مساحة كبيرة في الشوارع الضيقة في باريس، وتلوث البيئة بشكل كبير، وتشكل تهديدًا لصحتنا ولكوكبنا، بالإضافة إلى زيادة حوادث المرور التي تنجم عنها بالمقارنة مع سيارات الحجم الأصغر.

وبحال صوت سكان باريس على زيادة تعريفات مواقف السيارات، سترتفع تكلفة وقوف سيارات الدفع الرباعي للأشخاص غير المقيمين في مناطق وسط مدينة باريس إلى 18 يورو في الساعة للساعتين الأولى، مقارنة بـ 6 يورو في الساعة للسيارات الأصغر حجماً.

وتنطبق الأسعار على السيارات التي يفوق وزنها 1.6 طن وتحتوي على محرك احتراق، أو تكون هجينة، والتي يفوق وزنها 2 طن للسيارات الكهربائية. ولا تشمل هذه الخطوة مواقف سيارات سكان باريس.