"حلم الطفولة".. رائد روسي يحطّم الرقم القياسي لأطول فترة يقضيها إنسان في الفضاء

بقلم: يورونيوز

ذكرت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس يوم الأحد أن رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو سيحطم الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من الوقت قضاه في الفضاء.

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وأمضى الرجل البالغ من العمر 59 عامًا حتى الآن أكثر من 878 يومًا و12 ساعة في الفضاء، متجاوزًا مواطنه الروسي جينادي بادالكا، الذي سجل الرقم القياسي السابق البالغ 878 يومًا و11 ساعة و29 دقيقة و48 ثانية في عام 2015.

وقام كونونينكو بخمس رحلات إلى محطة الفضاء الدولية، يعود تاريخها إلى عام 2008.

وفي حديثه مع وكالة الأنباء الروسية تاس، قال كونونينكو إن كل رحلة إلى محطة الفضاء الدولية تتطلب إعدادًا دقيقًا بسبب التحديثات المستمرة للمحطة، لكن الحياة كرائد فضاء كانت بمثابة حلم الطفولة الذي أصبح حقيقة.

وأضاف: "أنا أطير إلى الفضاء لأفعل ما أحب، وليس لأحقق الأرقام القياسية. لقد حلمت أن أصبح رائد فضاء منذ أن كنت طفلاً".

بدأت رحلة كونونينكو الحالية إلى محطة الفضاء الدولية في 15 أيلول/ سبتمبر 2023، عندما انطلق مع رائد فضاء ناسا لورال أوهارا ومواطنه نيكولاي تشوب.

وبحلول نهاية هذه الرحلة الاستكشافية، من المتوقع أن يصبح رائد الفضاء أول شخص يصل إلى ألف يوم في الفضاء.