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سموتريتش يطالب البنوك الإسرائيلية بعدم تطبيق العقوبات التي فرضتها واشنطن على المستوطنين

وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، منع البنوك الإسرائيلية من اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الأربعة الذين فُرضت عليهم عقوبات اقتصادية من قبل إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن قبل أيام.

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، منع البنوك الإسرائيلية من اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الأربعة الذين فُرضت عليهم عقوبات اقتصادية من قبل إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن قبل أيام.

وقرر بنك "لئومي" تجميد حساب أحد المستوطنين المستهدفين بالعقوبات الأمريكية، وفقًا للقرار الصادر عن البيت الأبيض. وبناءً على ذلك، حاول وزير المالية التدخل لوقف الإجراءات التي كان البنك يعتزم تنفيذها، بحسب القناة 12 العبرية. 

وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، وقع الرئيس جو بايدن، قبل أيام، أمرا رئاسيا يسمح بفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين ضالعين في هجمات ضد الفلسطينيين ونشطاء السلام في الضفة الغربية المحتلة.

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