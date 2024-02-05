رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة يعلن فوزه بـ"أكثر من 85% " من الأصوات

بقلم: يورونيوز

احتفل أنصار رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة بانتخابه لولاية ثانية بأكثر من 85% من الأصوات.

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وأعلن أبوكيلة، 42 عاماً، النتيجة بنفسه على موقع "إكس" قبل نشر النتائج الرسمية: "وفقاً لأرقامنا، فزنا في الانتخابات الرئاسية بأكثر من 85% من الأصوات".

وأضاف الرئيس الشاب، وهو من أصول فلسطينية، ويتولى السلطة منذ العام 2019، أن حزبه "أفكار جديدة" "فاز بما لا يقل عن 58 مقعداً من أصل 60" في الجمعية، مما يشكل"رقماً قياسياً في التاريخ الديمقراطي للبلاد بأكملها".

ووفقاً للويس هوغ المدير العام لـ "CID-Gallup"، حصل أبوكيلة على تقدم بنسبة 87 بالمائة من التصويت، ويتوقع أن يصل دعم أبو كيلة إلى 90 بالمائة، مما يعزز فوزه.