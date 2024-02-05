شاهد: إسرائيل تدمر مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في جباليا

بقلم: يورونيوز

كان المقر الرئيسي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بلدة جباليا قد دُمر، بعد أن داهمته القوات الإسرائيلية في ديسمبر/كانون الأول كجزء من الحملة البرية في شمال غزة.

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وأظهرت لقطات نشرتها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، يوم الاثنين، آثار الهجمات على المبنى وسيارات الإسعاف المتضررة في محيطه.

وطلب الجيش الإسرائيلي بإخلاء شمال غزة في الأسابيع الأولى من الحرب، من أجل بدء عمليته البرية.

وتواجه قوافل المساعدات صعوبة في الوصول إلى شمال القطاع بسبب المعارك الدائرة بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حركة حماس .

وتمر جميع المساعدات التي تدخل إلى غزة عبر معبرين في جنوب القطاع : معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم.

دمرت الحرب مساحات شاسعة في غزة، وشردت 85% من سكانه وتسبت بأزمة مجاعة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إنه تم نقل 127 جثة إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد القتلى إلى 27365.