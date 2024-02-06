بسبب محكمة العدل.. شركة "إيتوتشو" اليابانية العملاقة تعتزم وقف تعاونها العسكري مع إسرائيل

بقلم: يورونيوز

قالت شركة "إيتوتشو" اليابانية للطيران إنها تدعم قرار محكمة العدل الدولية إزاء إسرائيل، على خلفية الحرب المدمرة التي تشنها على الفلسطينيين في غزة، مشيرة إلى أنها تعتزم وضع حد لمذكرة تفاهم مع شركة "البيت " الإسرائيلية، وأنها أوقفت بالفعل أنشطة في إطار تلك المذكرة.

اعلان

قالت شركة "إيتوتشو" اليابانية للطيران إنها تعتزم وقف تعاونها الاستراتيجي، مع شركة "البيت سيستمز" الإسرائيلية للصناعات العسكرية، نهاية الشهر الحالي.

ويأتي القرار على خلفية الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة، وقرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب إسرائيل بالامتناع عن ارتكاب أي أعمال تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية.

وقال مسؤول في إيتوتشو" إن الشركة تعتزم وقف التعاون مع الشركة الإسرائيلية، بعد أن أمرت المحكمة إسرائيل في 26 كانون الثاني/يناير الماضي، بمنع التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه، واتخاذ تدابير فورية وفعّالة لضمان توفير المساعدة الإنسانية للمدنيين في غزة (كما أمرت المحكمة إسرائيل بالحفاظ على الأدلة على الإبادة الجماعية).

وتتوقع الشركة اليابانية أن تتجاوز أرباحها المالية للعام الماضي ببلوغ آخر شهر آذار/مارس، أكثر من 5 مليار يورو، وفق تحاليل مالية بريطانية.