اختطفه الحوثيون ومقرب من واشنطن.. من هو رئيس الوزارء اليمني الجديد أحمد بن مبارك؟

بقلم: يورونيوز

عين رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن أحمد عوض بن مبارك رئيسا لمجلس الوزارء خلفا لمعين عبد الملك، وفي النص التالي نبذة عن حياة رئيس وزراء اليمن الجديد.

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يحمل بن مبارك شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة بغداد، وقد درَّس في جامعة صنعاء، وجامعة ماستريخت للإدارة في هولندا .

بداية 2013 أصدر الرئيس اليمين السابق عبد ربه منصور هادي قرارا بتسمية أحمد عوض أمينا عاما لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وفي تشرين الأول 2014 كلِّف برئاسة الحكومة الانتقالية الجديدة، لكنه اعتذر بعد معارضة الحوثيين

وبداية العام 2015 اختطف الحوثيون أحمد عوض، عندما كان متوجها لتسليم مسودة الدستور اليمني الجديد، بوصفه أمينا عاما للجنة صياغة الدستور.

و استمر اختطاف أحمد عوض 13 يوما تمت خلالها محاصرة رئيس الجمهورية ورئيس الوزارء الذين أعلنا استقالتهما، وتبع ذلك الإعلان الدستوري للحوثيين واجتياح جنوب اليمن، ومذاك الوقت استمر الوضع على ما هو عليه الآن.

وكان أحمد عوض عين سفيراً ومفوضا "فوق العادة" لليمن في واشنطن، وسفيراً غير مقيم في المكسيك والبرازيل والأرجنتين منتصف 2015.

وحتى تعيين أحمد بن مبارك مساء الإثنين رئيسا للوزراء، فإنه كان يشغل منصب وزير للخارجية في حكومة عبد الملك منذ نهاية 2020.