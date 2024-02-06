شاهد: انفجار مرعب في مصنع للألعاب النارية وسط الهند يخلف 11 قتيلاً و150 جريحاً

بقلم: يورونيوز

أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة الدخان وألسنة اللهب تتصاعد من المصنع بينما فرّ الناس من المنطقة خوفا. ولم يتضح على الفور سبب الحريق في هاردا بولاية ماديا براديش.

اعلان

لقي أحد عشر شخصاً على الأقل حتفهم، إثر اندلاع حريق في مصنع للألعاب النارية بوسط الهند اليوم الثلاثاء. وأسفر الحادث كذلك عن إصابة نحو 150 آخرين، كما أثار انفجارات أخرى.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة الدخان وألسنة اللهب تتصاعد من المصنع بينما فرّ الناس من المنطقة. ولم يتضح على الفور سبب الحريق في هاردا بولاية ماديا براديش.

وقال باوان كومار شارما، كبير المسؤولين الإداريين في المنطقة إن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في الحريق، ويقوم رجال الإنقاذ بمسح الحطام للتحقق مما إذا كان هناك أي شخص محاصر. وقال ضابط الشرطة إشاد والي إن نحو 150 شخصاً أُصيبوا.

قال جيتندرا سايني، وهو شاهد عيان: "سمعنا الإنفجار الأول، ورأينا كرة ضخمة حمراء من اللهب تنفجر بارتفاع 100 إلى 200 قدم على الأقل".

وهناك طلب كبير في الهند على المفرقعات النارية التي تُستخدم أثناء المهرجانات الدينية وحفلات الزفاف. وكثيراً ما تتسبب في حوادث مميتة كل عام تقريباً، حيث يعمل الناس في مصانع مؤقتة دون اتخاذ تدابير السلامة المناسبة.

وأدى انفجار في مصنع للألعاب النارية بجنوب الهند في يوليو/تموز الماضي إلى مقتل ثمانية أشخاص. وفي عام 2018، أدى حريق هائل في مصنع للألعاب النارية في نيودلهي إلى مقتل 17 عاملاً.

وقبل ذلك بعام، أدى انفجار إلى مقتل 23 شخصا بينما كانوا يصنعون مفرقعات نارية في قرية بولاية ماديا براديش في وسط الهند.