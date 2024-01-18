شاهد: مقتل 20 شخصاً على الأقل في انفجار مصنع للألعاب النارية في تايلاند

بقلم: يورونيوز

بدأت فرق الإنقاذ اليوم الخميس عملية نقل جثث ضحايا انفجار بمصنع للألعاب النارية في وسط تايلاند.

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وكانت السلطات المحلية قد أعلنت مقتل حوالي 20 شخصاً بالحادث الذي وقع في إقليم سوبان بوري (95 كيلومتراً شمال غرب العاصمة بانكوك) أمس الأربعاء.

وكان هناك ما بين 20 إلى 30 عاملاً بالمصنع وقت وقوع الانفجار ولم يُعثر حتى الآن على أي منهم أحياء وهو ما يشير إلى احتمال ارتفاع حصيلة القتلى.

وأكدت فرق الإنقاذ أنها لم تعثر سوى على جثث لقتلى بموقع الانفجار حتى الآن وهو ما جاء عكس بيان سابق لإدارة الكوارث بالعثور على مصابين جرّاء الحادث.

وقال أحد أفراد فرق الإنقاذ إنه من الصعب تحديد العدد النهائي للضحايا بسبب تمزق الجثث التي يتم العثور عليها.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في تايلاند إن سبب الانفجار قيد التحقيق.

ويرتفع الطلب على الألعاب النارية في تايلاند بقوة خلال الفترة الحالية من العام والتي تسبق الاحتفالات بالعام القمري الجديد في عدة دول آسيوية في فبراير - شباط.

وأكد رئيس الشرطة الوطنية تورساك سوكفيمول التقارير الإخبارية المحلية التي تفيد بوقوع انفجار آخر في المصنع في نوفمبر - تشرين الثاني 2022 أدى إلى مقتل عامل وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة.

وأضاف أن الشرطة ستتخذ إجراءات قانونية بشأن أي مخالفات تتعلق بالانفجار الجديد.