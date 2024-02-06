الحوثيون يستهدفون من جديد سفينتين بريطانية وأمريكية في البحر الأحمر

بقلم: يورونيوز

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن اليوم الثلاثاء، شنّ هجومين جديدين على سفينتين بريطانية وأمريكية في البحر الأحمر، وذلك بعيد إعلان شركة "أمبري" للأمن البحري عن تعرّض سفينة شحن تملكها شركة بريطانية لأضرار طفيفة أثناء إبحارها قبالة سواحل اليمن.

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وقال المتحدث العسكري للحوثيين، العميد يحيى سريع في بيان نشر على موقع إكس: "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنيةِ عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر، الأولى استهدفت سفينة أمريكية ستار ناسيا، والأخرى استهدفت سفينة بريطانية مورنينغ تايد".

"سنواصل التصعيد إذا لم يتوقف الهجوم على غزة"

وأضاف البيان:"إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على استمرار عملياتها العسكرية في البحرين الأحمر والعربي ضدَّ الملاحةِ الإسرائيلية أوِ المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى رفع الحصار وإيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.".

وكانت شركة "أمبري" للأمن البحري قد أكدت الثلاثاء تعرض سفينة شحن بريطانية ترفع علم باربادوس، لأضرار طفيفة جرّاء هجوم بطائرة من دون طيّار استهدفها أثناء إبحارها على بُعد 57 ميلاً بحرياً من سواحل الحُديدة غرب اليمن، من دون وقوع إصابات بشرية.

ونفذ الحوثيون منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، أكثر من 30 هجوماً على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب اشتبه بارتباطها المباشر مع إسرائيل، وتأكد الجماعة أن عمليات الهجوم ستتواصل حتى "رفع الحصار وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.".

وكانت القوات الأمريكية والبريطانية قد ضربت مواقع تابعة للحوثيين في اليمن ويقول الجيش الأمريكي إنه مستعد لاستهداف مواقع جديدة.