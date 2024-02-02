آلاف اليمنيين يتظاهرون في صنعاء تضامنا مع الفلسطينيين في غزة

بقلم: يورونيوز

انضم آلاف اليمنيين إلى تجمع عام وسط العاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين، وذلك للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين الذين يتعرضون لقصف إسرائيلي يومي، منذ نحو أربعة أشهر، والتعبير أيضا عن غضبهم إزاء الولايات المتحدة الداعمة للدولة العبرية.

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ينظم الحوثيون مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين كل أسبوع تقريبا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر. وتأتي مظاهرة اليوم مع استمرار مواصلة الحوثيين استهدافهم السفن التجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، والتي لها علاقة بإسرائيل، بهدف وقف إطلاق النار في غزة.

وعندما شنت القوات الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر غارات على مواقع يمنية، أصبحت بدورها هدفا لجماعة أنصار الله.

في الأثناء قالت إسرائيل اليوم إنها اعترضت صاروخًا أطلق من البحر الأحمر، ما أثار الشبهة بأن الحوثيين هم الذين أطلقوه. ومن المفترض أن جميع الصواريخ الموجهة على إسرائيل يتم اعتراضها.

وفي وقت متأخر من مساء الجمعة، أعلن الحوثيون إطلاق صواريخ بالستية باتجاه مدينة إيلات الإسرائيلية.