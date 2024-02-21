قصف أمريكي بريطاني يستهدف منطقتي الجبانة والعرج في غرب اليمن

بقلم: يورونيوز

وذكرت الهيئة البريطانية للتجارة البحرية صباح يوم الأربعاء بأن هناك تقارير تشير إلى وجود نشاط كبير للطائرات المسيرة على بعد 40 ميلاً بحريًا غرب ميناء الحديدة في اليمن.

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أعلنت وسائل إعلام يمنية عن قصف أمريكي بريطاني استهدف بـ 4 غارات منطقتي الجبانة والعرج بمحافظة الحديدة.

وأفادت قناة "المسيرة"، التابعة لجماعة أنصار الله الحوثية، بأن "العدوان الأمريكي البريطاني استهدف منطقة الجبانة والعرج في محافظة الحديدة بأربع غارات جوية".

وكان قصف أمريكي بريطاني استهدف الاثنين، مزرعة سردود في منطقة الكدن بمديرية الضحى، إحدى مديريات محافظة الحديدة في غرب اليمن.

وذكرت الهيئة البريطانية للتجارة البحرية صباح يوم الأربعاء بأن هناك تقارير تشير إلى وجود نشاط كبير للطائرات المسيرة على بعد 40 ميلاً بحريًا غرب ميناء الحديدة في اليمن.

جاء ذلك بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية عبر منصة "إكس" عن إطلاق الحوثيين صاروخين باليستيين على السفينة "إم/في سي شامبيون" أثناء إبحارها نحو ميناء عدن في اليمن في 19 فبراير/شباط.

والسفينة هي ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة، وترفع العلم اليوناني في خليج عدن. وقد تعرضت لأضرار بسيطة دون وقوع إصابات، وواصلت رحلتها المقررة لتسليم الحبوب إلى ميناء عدن في اليمن.

هذا وأعلن البنتاغون يوم الثلاثاء تحطم طائرة مسيرة أمريكية من طراز "أم كيو-9" بعد تعرضها لصاروخ أطلقه الحوثيون قبالة سواحل اليمن.