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عاجل. الجهاز القضائي للأمم المتحدة ينتخب القاضي اللبناني نواف سلام رئيسا لمحكمة العدل الدولية

القاضي نواف سلام عندما كان سفيرا للبنان لدى الأمم المتحدة. 2011/03/14
القاضي نواف سلام عندما كان سفيرا للبنان لدى الأمم المتحدة. 2011/03/14 Copyright Anonymous/AP2011
بقلم:  يورونيوز
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الجهاز القضائي للأمم المتحدة ينتخب القاضي اللبناني نواف سلام رئيسا لمحكمة العدل الدولية

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انتخب أعضاء محكمة العدل الدولية، أعلى جهاز قضائي للأمم المتحدة، القاضي اللبناني نواف سلام رئيسا للمحكمة، لفترة قدرها ثلاثة أعوام.

وفي بيان نشر على صفحة الجهاز القضائي على موقع "أكس"، قالت المحكمة إن الرئيس سلام انتخبه أقرانه رئيسا. وكان القاضي سلام انضم إلى محكمة العدل الدولية قبل ستة أعوام، وتحديدا منذ 6 شباط/فبرياير 2018.

وقبل أن ينضم إلى المحكمة، كان الرئيس سلام سفيرا وممثلا دائما للبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من شهر تموز/يوليو 2007 إلى غاية كانون الأول/ديسمبر 2017.

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