بقلم: يورونيوز

قتل 26 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين في تفجيرين استهدفا مكاتب انتخابية لحزب سياسي ومرشح مستقل في جنوب غرب باكستان، بحسب ما أعلن مسؤولون الأربعاء، قبل يوم من إجراء الانتخابات البرلمانية.

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وقال جان أشاكزاي، المتحدث باسم حكومة الإقليم، إن الهجوم الأول أصاب مكتب انتخابات أسفنديار خان في منطقة باشين بإقليم بلوشستان. وقال مسؤولون إن 15 شخصا على الأقل قتلوا في الهجوم، ويتم نقل الجرحى إلى مستشفى قريب. وقالت الشرطة إن بعضهم في حالة حرجة.

وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، أدى تفجير آخر في مكتب الانتخابات التابع لحزب جمعية علماء الإسلام الذي يتزعمه السياسي فضل الرحمن في بلدة قيلا سيف الله في بلوشستان إلى مقتل 11 شخصًا على الأقل، حسبما ذكر أكاهكزاي والسلطات المحلية.

وجاء التفجير على الرغم من نشر عشرات الآلاف من قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية في جميع أنحاء باكستان لتأمين الانتخابات والتصدي لتصاعد الهجمات المسلحة في الآونة الأخيرة في البلاد، وخاصة في بلوشستان.

وكان إقليم بلوشستان الغني بالغاز الواقع على الحدود بين أفغانستان وإيران مسرحا لتمرد من قبل القوميين البلوش لأكثر من عقدين من الزمن.

وتتمتع حركة طالبان الباكستانية وغيرها من الجماعات المسلحة بوجود قوي في الإقليم.

ولم تتبنى حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.