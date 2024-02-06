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فيديو: تأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال يؤجج غضب الشارع ويشعل فتيل الاحتجاجات

مظاهرة احتجاجا على تمديد ولاية الرئيس ماكي سال في داكار بالسنغال
مظاهرة احتجاجا على تمديد ولاية الرئيس ماكي سال في داكار بالسنغال Copyright Leo Correa/Copyright 2023 The AP. .
بقلم:  يورونيوز
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قرر البرلمان السنغالي الاثنين تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 25 شباط/فبراير إلى 15 كانون الأول/ديسمبر 2024 خلال عملية فوضوية تخللها طرد نواب المعارضة بالقوة.

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ووافق على التأجيل 105 نائبا كانوا موجودين في القاعة، وبغياب نواب المعارضة الذين تم اقتيادهم من المبنى من قبل قوات الأمن والذين كانوا يحاولون عرقلة عملية التصويت بحسب السلطات السنغالية.

ويمدد مشروع القانون الذي بموجبه تم تأجيل الانتخابات، فترة ولاية الرئيس ماكي سال التي كان من المقرر أن تنتهي في 2 أبريل/نيسان.

كما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين تجمعوا خارج المبنى التشريعي. وألقي القبض على العديد من المتظاهرين أثناء تدفقهم إلى شوارع العاصمة داكار وأحرقوا الإطارات منددين بتمديد فترة الرئاسة.

وكان سال قد أكد لوسائل إعلام مختلفة في يوليو/ تموز إنه لن يسعى لولاية ثالثة ولكنه أشار إلى النزاع بين البرلمان والسلطة القضائية بشأن مرشحي الانتخابات.

المصادر الإضافية • أ ب

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