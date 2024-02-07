الثاني خلال أربعة أيام.. بايدن يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في نيفادا

بقلم: يورونيوز

منذ إعلان الفوز، أكدت نتائج التصويت في سبع مقاطعات إضافية فوز بايدن، خاصة في مقاطعة كلارك، لاس فيغاس والأكثر اكتظاظا بالسكان في ولاية نيفادا.

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فاز الرئيس الأمريكي جو بايدن بسهولة في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي التي جرت يوم الثلاثاء في ولاية نيفادا، وهو فوزه الثاني خلال أربعة أيام.

أعلنت وكالة أسوشيتد برس فوز بايدن الساعة 11:39 مساءً. بناءً على نتائج التصويت الأولية في مقاطعة واشو، ثاني أكبر مقاطعة في الولاية، والتي أظهرت تفوقه على منافسيه.

وتشير النتائج الأولية ليوم الثلاثاء، إلى أن الرئيس يتمتع الآن بقاعدة دعم أوسع بكثير في ولاية نيفادا مما كان عليه في مواجهة شديدة التنافسية قبل أربع سنوات.

وحقق بايدن، السبت، فوزاً كبيراً آخر في كارولاينا الجنوبية، حيث حصل على نحو 96% من الأصوات في أول مسابقة رسمية للحزب في الحملة التمهيدية الرئاسية.