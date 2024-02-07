EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

الثاني خلال أربعة أيام.. بايدن يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في نيفادا

امرأة من فريق حملة بايدن في نيفادا
امرأة من فريق حملة بايدن في نيفادا Copyright Mark J. Terrill/Copyright 2024 The AP.
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

منذ إعلان الفوز، أكدت نتائج التصويت في سبع مقاطعات إضافية فوز بايدن، خاصة في مقاطعة كلارك، لاس فيغاس والأكثر اكتظاظا بالسكان في ولاية نيفادا.

اعلان

فاز الرئيس الأمريكي جو بايدن بسهولة في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي التي جرت يوم الثلاثاء في ولاية نيفادا، وهو فوزه الثاني خلال أربعة أيام.

أعلنت وكالة أسوشيتد برس فوز بايدن الساعة 11:39 مساءً. بناءً على نتائج التصويت الأولية في مقاطعة واشو، ثاني أكبر مقاطعة في الولاية، والتي أظهرت تفوقه على منافسيه.

وتشير النتائج الأولية ليوم الثلاثاء، إلى أن الرئيس يتمتع الآن بقاعدة دعم أوسع بكثير في ولاية نيفادا مما كان عليه في مواجهة شديدة التنافسية قبل أربع سنوات.

وحقق بايدن، السبت، فوزاً كبيراً آخر في كارولاينا الجنوبية، حيث حصل على نحو 96% من الأصوات في أول مسابقة رسمية للحزب في الحملة التمهيدية الرئاسية.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

السعودية: لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية ووقف "العدوان" على غزة

شاهد: الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي ينهار باكياً أمام "الحائط الغربي" في القدس

شهادة طبيب عائد من غزة: "عدد القتلى من الأطفال مأساوي وما رأيته لا يُوصف"

الحزب الديمقراطي جو بايدن الانتخابات الأمريكية