بقلم: يورونيوز

واصلت إسرائيل قصف قطاع غزة في اليوم الـ124 من الحرب، مع استمرار الاشتباكات العنيفة مع الفصائل الفلسطينية في بعض مدن القطاع.

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واصلت إسرائيل قصف قطاع غزة في اليوم الـ124 من الحرب، مع استمرار الاشتباكات العنيفة مع الفصائل الفلسطينية في بعض مدن القطاع.

وفي أبرز تطور سياسي، أعلنت قطر مساء الثلاثاء، عن تسلمها ردّ حماس المتعلق باتفاق الإطار، الذي أشرت فيه الحركة بعض الملاحظات.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل ليل الثلاثاء الأربعاء، سعيا للتوصل إلى هدنة. وزار بلينكن قبل ذلك السعودية ومصر.

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