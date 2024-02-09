شاهد: قصف شقق سكنية في رفح يودي بحياة 5 أفراد من عائلة واحدة

بقلم: يورونيوز

اضطر أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى النزوح إلى رفح والمناطق المحيطة بها بسبب النزاع القريب.

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قتل خمسة أشخاص على الأقل، بينهم أطفال، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا قرب المستشفى الكويتي بمدينة رفح في الساعات الأولى من صباح الجمعة. وأكدت وسائل إعلامية أنّ من بين القتلى ثلاثة أطفال وامرأة.

وتمّ العثور على جثث أفراد عائلة السيد، وقد تمّ نقلهم إلى المستشفى الكويتي في وسط مدينة رفح حيث يسهر الأطباء على علاج المصابين.

وقد اضطر أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى النزوح إلى رفح والمناطق المحيطة بها بسبب النزاع القريب.

وتأتي الغارة الجوية عقب تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي أكد فيها أن الهجوم العسكري الإسرائيلي سيصل في نهاية المطاف إلى رفح، متعهدا بالمضي قدما حتى يكون للجيش السيطرة الكاملة على قطاع غزة بأكمله.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد القتلى الفلسطينيين وصل إلى 27707 أشخاص.

بدأت الحرب بهجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر-تشرين الأول، حيث قتل المسلحون حوالي 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واختطفوا حوالي 250. ولا تزال حماس تحتجز أكثر من 130 رهينة، لكن يعتقد أن حوالي 30 منهم ماتوا.