مشروب جديد بنكهة التوت من كوكا كولا يستهدف الصغار والشباب

بقلم: يورونيوز

هذا الأربعاء، قدمت شركة المشروبات العملاقة في أتلانتا، كوكا كولا المُطعمة بنكهة توت العُليق، في أول عرض جديد لزبائنها في أمريكا الشمالية منذ ثلاث سنوات.

اعلان

تأمل شركة كوكا كولا في استقطاب شريحة عمرية جديدة من المستهلكين من خلال التركيز على منتج كولا الجديد المطعّم بنكهة توت العُليق والموجه خاصة للأطفال.

مؤخرا، أصبحت المقبلات، والمقرمشات وغيرها من الوجبات الخفيفة في أمريكا متبّلة ومٌطعمة أكثر فأكثر. وعلى ما يبدو، فإن شركة كوكا كولا تريد المُضي قدما في هذا الاتجاه.

هذا الأربعاء، قدمت شركة المشروبات العملاقة في أتلانتا، كوكا كولا المُطعمة بنكهة توت العُليق، في أول عرض جديد لزبائنها في أمريكا الشمالية منذ ثلاث سنوات. سيتم طرح منتج كوكا كولا بنكهة التوت العادية، ومن دون سكر في الأسواق في الولايات المتحدة وكندا ابتداء من الـ 19 فبراير-شباط.

كوكا كولا المُطعمة بنكهة التوت ليست لاذعة كالكولا العادية. النكهة الرئيسية التي سيلاحظها المستهلك هي طعم التوت. لن تقوم شركة كوكا كولا بالكشف عنّ سرّ النكهة الجديدة، فهي تخفي وصفاتها، ولكن مذاقها سيشبه مذاق المنتجات المعدلة من العناصر الموجودة في الكولا.

"كمية النكهات ارتفعت بسبب تطور أذواق المستهلكين، حسب شاكر معين، رئيس التسويق بشركة كوكا كولا بأمريكا الشمالية، والذي أضاف: "لقد أدركنا أن ذلك قد يكون فرصة بالنسبة لنا ... هل يمكننا طلب شيء يعد بالفعل جزءًا من صيغتنا وتقديم ملف تعريف مذاق مثير للاهتمام وفريد من نوعه يستقطب الجيل القادم من المستهلكين؟".

تستكشف كوكا كولا طرقًا لإثارة إعجاب المستهلكين الصغار، في العام 2022، أطلقت شركة كوكا كولا منتج "كولا للإبداع"، وهي سلسلة من ثمانية نكهات محدودة الإصدار من كوكا كولا في عبوات وزجاجات ملونة. وقد أضافت الشركة إلى مشروباتها نكهات من جوز الهند والفراولة والبطيخ وغيرها من النكهات الأخرى إلى المشروبات.

من بين أحدث منتجات الشركة نذكر "كولا الدموع السعيدة"، وهو مشروب يحتوي على نكهات لأملاح معدنية. وسيتم بيعه فقط من خلال تطبيق "تيك توك" في الـ 17 فبراير-شباط في الولايات المتحدة وبريطانيا.

حسب شاكر معين فإن أبحاث العملاء الخاصة بـ "كوكا كولا للإبداع" ساهمت في تطوير كولا المُطعمة بالتوت، مشيرا إلى أن الشركة تستغرق عادة سنة على الأقل لتطوير مشروب جديد، لكن كوكا كولا المُطعمة بالتوت استغرقت سبعة أسابيع فقط. وقال معين إن الشركة تأمل في تكرار هذه السرعة مع المنتجات الجديدة مستقبلا، مؤكدا أنّ "المستهلك يتحرك بشكل أسرع والسوق تتحرك إلى الأمام بشكل أسرع، وعلينا أن نكون أسرع من سرعة السوق".