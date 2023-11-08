لا "كوكا كولا" بعد اليوم في البرلمان التركي بسبب دعم الشركة لإسرائيل

بقلم: يورونيوز

قرر البرلمان التركي الامتناع من الآن وصاعدا عن توزيع منتجات كوكاكولا في أروقته، وذلك في إطار مقاطعة الشركات التي تدعم إسرائيل، وفقا لبيان صادر عن المجلس.

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جاء في بيان صادر عن البرلمان التركي، أنه تقرر عدم بيع جميع منتوجات الشركات الداعمة لإسرائيل، في مطاعم ومقاهي مجمع البرلمان.

واتخذ رئيس المجلس نعمان قورتولموش القرار، دون أن يشير البيان إلى اسم الشركات التي سيتم منع منتوجاتها، لكنه قال نقلا عن وكالة الأناضول، إن البرلمان قرر عدم استعمال أي منتج من منتوجات الشركات "الداعمة للعدوان الإسرائيلي"، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على غزة.

ولاحظ أعضاء البرلمان صباح أمس الإثنين أن منتوجات شركتي كوكاكولا ونستليه لم تعد مدرجة على القائمة، وأبلغوا أنه تقرر إزالة منتوجات الشركات الداعمة لإسرائيل.

ويأتي قرار المقاطعة في البرلمان التركي، بعد شهر من تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية "طوفان الاقصى" في غلاف غزة، حيث قتلت حوالي 1400 إسرائيلي، واحتجزت حوالي 250 رهينة عادت بهم العناصر المقاتلة إلى غزة.

ومذاك الوقت تشن القوات الإسرائيلية التي تحاصر القطاع منذ سنوات طويلة غارات جوية على سكان غزة، ما أدى بحسب وزارة الصحة الحكومية إلى مقتل أكثر من عشرة آلاف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.

وخلال الأسبوع الماضي سحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سفير أنقرة من تل أبيب، على غرار الأردن والبحرين، احتجاجا على القصف الإسرائيلي اليومي على غزة.