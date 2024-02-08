بقلم: يورونيوز

قتل خمسة من مشاة البحرية الأمريكية كانوا على متن مروحية سقطت خلال طقس عاصف في الجبال خارج سان دييغو، حسبما أعلن الجيش الأمريكي.

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وقالت السلطات إن الطائرة من نوع سيكورسكي سي إتش-53إي سوبر ستاليون،(Sikorsky CH-53E Super Stallion)، اختفت في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء أثناء عودتها إلى قاعدة ميرامار الجوية لمشاة البحرية في سان دييغو بعد التدريب في قاعدة كريتش الجوية، شمال غرب لاس فيغاس.

عثر على المروحية صباح الأربعاء، بالقرب من مجمع باين فالي الجبلي، القريب من سان دييغو.