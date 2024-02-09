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عاجل. تغطية خاصة| غارات إسرائيلية مكثفة على رفح وضربات أمريكية جديدة على مواقع للحوثيين في اليمن

أثار الدمار بعد غارة إسرائيلية على رفح
أثار الدمار بعد غارة إسرائيلية على رفح Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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كثف الجيش لإسرائيلي غاراته الجوية على شمال قطاع غزة وجنوبه مع دخول الحرب يومها الـ126، وسط معارك عنيفة مستمرة منذ أيام في جنوب غرب مدينة غزة شمالي القطاع، وفي مدينة خانيونس جنوباً.

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وفي حين أعلنت واشنطن أنها لن تدعم أي عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في رفح التي نزح إليها أكثر من مليون فلسطيني، أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن، لأول مرة، بأن  الرد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة "تجاوز الحد". وأكد بايدن أنه يضغط الآن بقوة من أجل التوصل إلى هدنة مستدامة في غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد القتلى في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 27840 قتيلاً وأكثر من 67300 جريح، ولا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، مع منع القوات الإسرائيلية وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.

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