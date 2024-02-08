عفن وبراز وأمور تثير الغثيان.. انتقادات تطال وزارة الدفاع الأمريكية بسبب الظروف السيئة داخل الثكنات

بقلم: يورونيوز

قال النائب في الكونغرس مايكل والتز "لا أعتقد أن أحدًا في هذه اللجنة، أو أيًا منكم، يتوقع أن يعيش جنودنا في تاج محال.. ولكن هذا مثير للغثيان، هل يمكن لأي شخص منكم أن يقبل أن يعيش أطفاله في مثل هذه الظروف المليئة بالعفن والبراز وبوجود صرف صحي مكسور؟ أنا لا أرغب في ذلك"

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استجوب أعضاء مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء كبار مسؤولي الدفاع؛ بسبب الظروف المعيشية الصعبة "المثيرة للاشمئزاز" و"غير المرضية" التي اضطر بعض الجنود وأسرهم تحملها في القواعد العسكرية في جميع أنحاء البلاد.

وشدد القادة خلال جلسة الاستماع للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب على أن السكن الملائم أمر بالغ الأهمية ليس فقط للأمن القومي، ولكن أيضًا للحفاظ على صحة أعضاء الخدمة الحاليين والمجندين.

ومع ذلك، اعترف المسؤولون بأن لديهم الكثير من العمل المتبقي لمعالجة المشاكل.

وقال النائب في الكونغرس الأمريكي مايكل والتز "لا أعتقد أن أحدًا في هذه اللجنة، أو أيًا منكم، يتوقع أن يعيش جنودنا في تاج محال.. ولكن هذا مثير للغثيان، هل يمكن لأي شخص منكم أن يقبل أن يعيش أطفاله في مثل هذه الظروف المليئة بالعفن والبراز وصرف صحي مكسور؟ أنا لا أرغب في ذلك".

وتم عقد جلسة الاستماع من قبل لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب بعد إجراء تدقيق من قبل مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية (GAO) في شهر سبتمبر/أيلول. وتوصل التدقيق إلى أن بعض الثكنات العسكرية تشكل مخاطر حقيقة على الصحة والسلامة.

وأفاد التقرير بأن وزارة الدفاع لم تقم بممارسة "مراقبة كافية" على الظروف المعيشية داخل الثكنات.

وشملت المشاكل التي تعاني منها تلك الأماكن، العفن وتعطل أجهزة تكييف الهواء، بالإضافة إلى تشقق أنابيب الصرف الصحي التي تحدث بانتظام وجودة المياه.

وخلال جلسة استماع سابقة بمجلس النواب، أقر قادة الخدمة العسكرية بوجود متاعب كبيرة في الظروف المعيشية للجنود.

وأشارت ميريديث بيرغر، المساعدة لوزير الطاقة والمنشآت والبيئة في البحرية الأمريكية، في شهادتها، إلى أنه تم تحقيق بعض التقدم الملموس، وأن لا زال هناك عمل كبير يجب القيام به.

ونوهت بيرغر إلى إعلان قوات مشاة البحرية "المارينز" الأربعاء أنها تخطط لتنفيذ عمليات تفتيش في جميع ثكناتها.

وأكدت راشيل جاكوبسون، المساعدة الشخصية لسكرتير الجيش الأمريكي، أن هناك التزاماً قوياً من قبل الجيش لإصلاح أكبر عدد من الثكنات التي توجد في حالة "متردية وفاشلة"، وأنه يتم العمل بجد على زيادة الاستثمار لتحسين الظروف المعيشية والمرافق اللازمة.

أما رافي تشودهاري، مساعد وزير القوات الجوية للطاقة والمنشآت والبيئة فقد أخبر اللجنة، بأن الوزارة تعتزم تنفيذ أكبر برنامج استثماري للسكن لديها منذ أكثر من عقد من الزمن.

وقال والتز العضو عن الحزب الجمهوري، خلال جلسة الاستماع إنه يود ألا تتعامل وزارة الدفاع ب "عقلية إدارة الفنادق"، مؤكدا أن القطاع الخاص يمتلك القدرة الكافية لتحمل هذه المهمة بشكل ممتاز.

وألمح العديد من المسؤولين إلى أنهم يدرسون إمكانية خصخصة الثكنات.