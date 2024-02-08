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السلطات الروسية تعلن بطلان ترشّح أحد السياسيين المعارضين للحرب على أوكرانيا للانتخابات

المرشح بوريس ناديجدين
المرشح بوريس ناديجدين Copyright Alexander Zemlianichenko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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رفضت الهيئة الانتخابية الرئيسية في روسيا يوم الخميس السماح لسياسي يعارض العمل العسكري لموسكو في أوكرانيا بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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وكان بوريس ناديجدين، وهو مشرع محلي في بلدة قريبة من موسكو، مطالباً بموجب القانون بجمع ما لا يقل عن 100 ألف توقيع لدعم الترشيح.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية بطلان أكثر من 9000 توقيع قدمتها حملة ناديجدين، وهو ما كان كافياً لاستبعاده.

ودعا ناديجدين (60 عامًا) صراحة إلى وقف الصراع في أوكرانيا وبدء حوار مع الغرب.

وفي حديثه أمام لجنة الانتخابات يوم الخميس، طلب ناديجدين من سلطات الانتخابات تأجيل القرار ومنحه المزيد من الوقت لدحض حججهم، لكنهم رفضوا. وقال السياسي إنه سيطعن في استبعاده أمام المحكمة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من 15 إلى 17 آذار/ مارس. ويكاد يكون من المؤكد أن يفوز الرئيس فلاديمير بوتن بإعادة انتخابه نظراً لسيطرته المحكمة على النظام السياسي في روسيا.

المصادر الإضافية • EBU

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