مخاوف في أيسلندا بسبب ثوران بركان في جنوب غرب البلاد

بقلم: يورونيوز

أعلن مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا أن بركانًا بدأ بالثوران في الجزء الجنوبي الغربي من البلاد، مما يؤدي إلى قذف صخور شبه منصهرة باتجاه بلدة قريبة للمرة الثالثة في الأسابيع الأخيرة.

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وبدأ الثوران بعد موجة مكثفة من النشاط الزلزالي في الساعة 5:30 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الخميس.

وأشار تقرير لخفر السواحل إلى أن النشاط الزلزالي كان يحدث في نفس المنطقة التي حدث فيها ثوران البركان في 18 كانون الأول/ ديسمبر.

وأيسلندا، التي تقع فوق نقطة بركانية ساخنة في شمال المحيط الأطلسي، تشهد ثورانًا كل أربع إلى خمس سنوات في المتوسط.

وكان الأكثر تدميراً في الآونة الأخيرة هو ثوران بركان إيجافجالاجوكول عام 2010، والذي قذف سحباً ضخمة من الرماد إلى الغلاف الجوي وأدى إلى إغلاق المجال الجوي على نطاق واسع فوق أوروبا.