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عاجل. وزير الدفاع الأوكراني يعلن إعفاء قائد الجيش الجنرال فاليري زالوجني من منصبه

امرأة تمر بالقرب من جدارية لفاليزي زالوجني قائد القوات المسلحة الأوكرانية في باخموت
امرأة تمر بالقرب من جدارية لفاليزي زالوجني قائد القوات المسلحة الأوكرانية في باخموت Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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أعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، الخميس عن إقالة قائد الجيش الجنرال فاليري زالوجني من منصبه.

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والتقى  الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس برئيس الأركان، وقال له إنه "لقد حان الوقت ليتولى شخص آخر مسؤولية قيادة الجيش".

وعقب عزل زالوجني من منصبه، أعلن الرئيس الأوكراني تعيين قائد القوات البرية أوليكسندر سيرسكي، الذي قاد الدفاع عن كييف وشن هجومًا على منطقة خاركيف الشرقية في عام 2022 ، لهذا المنصب.

وقاد الجنرال زالوجني القوات الأوكرانية منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل نحو عامين.

وتأتي هذه الإقالة بعد أسابيع من التكهنات حول مستقبل زالوجني بعد خلاف مع زيلينسكي حول سبل زيادة عديد الجيش وتبديل الاستراتيجية المتبعة. 

وكتب زيلينسكي عند إعلانه عن هذه الخطوة على تطبيق تيليجرام: "حان الوقت لمثل هذا التغيير".

وأضاف البيان أن الرئيس والجنرال ناقشا "نوع التجديد الذي تحتاجه القوات المسلحة الأوكرانية".

وفي بيانه الخاص، كتب الجنرال زالوجني "تم اتخاذ القرار بشأن الحاجة إلى تغيير النهج والاستراتيجية".

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