دراسة: خفض السعرات الحرارية يبطئ من وتيرة الشيخوخة

بقلم: يورونيوز

كشفت دراسة نشرتها مجلة نيتشر أجيغ، أن تناول سعرات حرارية قليلة يبطئ من وتيرة الشيخوخة ويطيل العمر لدى البالغين الأصحاء.

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واعتمد فريق البحث على تجربة سريرية طويلة المدى لأشخاص خفضوا من نسبة سعراتهم الحرارية خلال اليوم.

وقال دان بيلسكي، الباحث الرئيسي في الدراسة والأستاذ المساعد في علم الأوبئة في كلية ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا في نيودلهي، إن النظام الغذائي المقيد بالسعرات الحرارية يمكن أن يجلب فوائد صحية كبيرة، بما في ذلك تأخير الشيخوخة.

وأضاف بيلسكي: "خلصت دراستنا أنه من الممكن إبطاء وتيرة الشيخوخة البيولوجية، وأنه قد يكون من الممكن تحقيق هذا التباطؤ من خلال تعديل نمط الحياة والسلوك".

استمرت المرحلة الثانية من التجارب السريرية، لمدة عامين. تم اختيار 220 شخصًا بالغًا بشكل عشوائي وخفض سعراتهم الحرارية في برنامجهم الغذائي بنسبة 25٪ مقارنة بالاستهلاك العادي.

ولقياس معدل الشيخوخة، استخدم الباحثون خوارزمية لمعرفة كيفية تغير بعض المؤشرات الحيوية للحمض النووي في الدم مع مرور الوقت.

وقال بيلسكي إن الخوارزمية استندت إلى بيانات تم الحصول عليها مسبقًا من حوالي 1000 شخص خضعوا للمتابعة طيلة 20 عامًا لمعرفة مدى سرعة تراجع أداء أعضائهم بما في ذلك القلب والكبد والكلى والرئتين مع تقدمهم في السن.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين خفضوا سعراتهم الحرارية أبطأوا وتيرة الشيخوخة بنسبة 2% إلى 3%، مقارنة بالأشخاص الذين كانوا يتبعون نظامًا غذائيًا عاديًا. وقال بيلسكي إن ذلك يترجم إلى انخفاض بنسبة 10% إلى 15% باحتمالية الوفاة المبكرة.

وقال بانكاج كاباهي، الباحث في معهد باك لأبحاث الشيخوخة، إنه إلى جانب تقييد السعرات الحرارية، تعد ممارسة الرياضة وتناول نظام غذائي متوازن من العوامل المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار بالنسبة للشيخوخة.