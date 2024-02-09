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شاهد: بوساطة إماراتية... جنود روس يعودون إلى ديارهم ضمن صفقة تبادل أسرى مع أوكرانيا

جنود روس يعودون إلى ديارهم في حافلات بعد نقلهم جوًا من من أوكرانيا حيث كانوا أسرى
جنود روس يعودون إلى ديارهم في حافلات بعد نقلهم جوًا من من أوكرانيا حيث كانوا أسرى Copyright RUMOD
بقلم:  يورونيوز
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وصل 100 جندي روسي كانوا أسرى لدى أوكرانيا إلى مطار في العاصمة الروسية، ضمن صفقة تبادل أسرى حرب تمت بين موسكو وكييف وتوسطت لإتمامها الإمارات العربية المتحدة.

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وصل يوم الجمعة إلى موسكو حوالي مئة جندي روسي أفرجت عنهم أوكرانيا ضمن صفقة تبادل أسرى مع روسيا. وحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن من المخطط أن يتلقى الجنود العائدون من الأسر العلاج الطبي وإعادة التأهيل في موسكو.

وفي مقابلات مع وسائل الإعلام، أعرب بعض الجنود العائدين عن سعادتهم بعودتهم إلى ديارهم. وأضاف أحدهم: "أنا ممتن لروسيا برُمَّتها لأنها لم تنسني".

وحسب الوزارة، فإن صفقة التبادل هذه بين موسكو وكييف تمت بوساطة إماراتية.

ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية قبل حوالي عامين، قام البلدان بإتمام صفقات تبادل أسرى عديدة حتى الآن.

المصادر الإضافية • RUMOD

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