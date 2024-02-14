القوات الأوكرانية تغرق سفينة إنزال روسية في البحر الأسود

بقلم: يورونيوز

قالت القوات الأوكرانية إنها أغرقت سفينة إنزال روسية في البحر الأسود، مستخدمة في ذلك زوارق مسيّرة. من جانبها لم تؤكد القوات الروسية ذلك.

اعلان

قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إن سفينة الإنزال "قيصر كونيكوف" تم إغراقها، بالقرب من مدينة ألوبكا الواقعة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا سنة 2014.

وقالت المخابرات الأوكرانية المعروفة اختصارا باسم "غور"، إن وحدة العمليات الخاصة "المجموعة 13" أغرقت "قيصر كونيكوف"، مستخدمة المسيرة البحرية "ماغورا في (Magura V5).

ولم تعلق القوات الروسية على الفور على هذا الادعاء، قائلة إنها أسقطت ستة مسيرات أوكرانية فوق البحر الأسود ليلا.

وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوعين تقول فيها القوات الأوكرانية إنها أغرقت سفينة روسية في البحر الأسود. فقد نشرت "غور" خلال الأسبوع الماضي شريطا مصورا يظهر هجوما بواسطة مسيرات بحرية على زوارق كورفيت إيفانوفيتس، المحملة بصواريخ روسية.