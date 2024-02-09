بوتين في مقابلة نادرة مع مذيع أمريكي: هزيمتنا في أوكرانا مستحيلة ولا مصلحة لنا بتوسيع الحرب

بقلم: يورونيوز

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة بثت فجر الجمعة، أن روسيا ستناضل من أجل مصالحها، إلا أنها ليس لديها مصلحة لتوسيع حربها في أوكرانيا لدول أخرى مثل بولندا ولاتفيا.

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وأدلى بوتين بهذا التصريح ضمن حديث استمر ساعتين مع مذيع التلفزيون الأميركي تاكر كارلسون. وهذه المقابلة هي الأولى لبوتين مع صحافي أميركي منذ ما قبل الحرب الروسية على أوكرانيا قبل عامين تقريبًا.

وحققت المقابلة التي أجراها كارلسون مع الرئيس الروسي أكثر من 35 مليون مشاهدة في أقل من 4 ساعات بعد نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس".

يشار إلى أن المقابلة حصلت على مليون مشاهدة خلال ثماني دقائق، وعلى 3.6 مليون مشاهدة خلال 21 دقيقة، وعلى 10 ملايين مشاهدة خلال 51 دقيقة، وعلى 20 مليون مشاهدة في أقل من ساعتين بقليل.

مستعدون للحوار

وأكّد بوتين أن "الغرب بدأ يدرك استحالة هزيمة روسيا الاستراتيجية، فليفكر فيما يجب فعله بعد ذلك، نحن مستعدون للحوار".

وأضاف: "الناتو قادر على الاعتراف بشكل كاف بسيطرة روسيا على مناطق جديدة، وهناك خيارات إذا كانت هناك رغبة".

ولفت إلى أن "أوكرانيا قررت رفض المفاوضات مع روسيا بناء على تعليمات من واشنطن، والآن على الولايات المتحدة تصحيح هذا الخطأ".

وأردف: "لقد اتفقنا على ذلك، لكننا لم نوافق قط على توسّع حلف شمال الأطلسي، ناهيك عن أننا لم نوافق أبدا على انضمام أوكرانيا إلى الناتو".

ولفت إلى أنّه "من غير الوارد" أن تغزو القوات الروسية بولندا أو لاتفيا، مشدّداً على أنّه "ببساطة ليست لدينا أي مصلحة" في توسيع الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وسأل كارلسون الرئيس الروسي "هل بإمكانك أن تتخيّل سيناريو ترسل فيه قوات روسية إلى بولندا؟"، فأجاب "في حالة واحدة فقط: إذا هاجمت بولندا روسيا".